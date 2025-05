El ’Kiwi’ recuerda su salida de TVN tras polémico beso a Pamela Leiva: "Me dolió, me trataron mal"

Uno de los episodios polémicos que tuvo Viña 2023 estuvo relacionado con Arturo Walden, conocido popularmente como el ‘Kiwi’, y Pamela Leiva, cuando la comediante fue entrevistada para TVN.

En ese entonces el notero dio un beso a la humorista, el cual fue sin aviso y consentimiento, situación que molestó a Leiva.

“En el momento sí me dio rabia, no me lo esperaba. Tuve muchas ganas de irme, pero no quería que esto empañe todo lo que estoy viviendo, no quiero que esto sea la noticia”, aseguró posteriormente la artista.

Lo cierto es que, todo lo anterior llevó al mencionado canal a desvincular a Walden, quien había estado reporteando el ‘Lado B’ de Viña del Mar por varios días.

El ‘Kiwi’ reapareció en el programa Primer Plano el pasado domingo, donde entregó su versión a más de un año de haber ocurrido el hecho. Confesó estar dolido.

“Me dolió. Mira, no me voy a hacer el santo, pero me dolió porque sentí que me trataron mal (…) yo nunca he sido pasado para la punta (aprovechado), pero esa tarde fueron los ejecutivos al canal, porque nos fui bien en la sintonía, pasó piola”, expresó.

“Pero al día siguiente, creo que en La Cuarta y redes sociales, y me dijeron chao. Yo sé que me equivoqué, pero me dolió la forma, porque yo igual soy sensible, me dio pena”, añadió.

“Me estaba yendo bien, marcaba buena sintonía, feliz, pero bueno, pasó. Yo he cubierto muchos festivales, incluso antes que lo tuviera Mega, estando muchas veces con Felipe (Camiroaga) también”, concluyó.

💬 "Me dolió, porque me trataron mal" Kiwi recordó su salida de la televisión tras el Festival de Viña 2023, cuando en un programa le dio un beso sin consentimiento a Pamela Leiva.

Hay que señalar que 2023 marcó el debut de Pamela Leiva en Viña, con un rotundo éxito. En ese entonces, la comediante se llevó las dos Gaviotas.