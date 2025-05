Karol G habla de su pasada relación con Anuel AA: "Era una pesadilla, fue un infierno"

Karol G reflexionó sobre su relación con Anuel AA, a 4 años de la mediática ruptura. La cantante habló de su pasado amoroso en el documental que estrenará en Netflix esta semana, Mañana fue muy bonito.

Recordemos que, la pareja confirmó su relación en 2018, se comprometieron en 2019 y finalmente informaron su ruptura en 2021.

Ahora, Karol G repasó lo difícil que fue la separación y cómo se sentía en ese momento. Sus declaraciones circulan en redes sociales después de la premiere de su documental en Colombia.

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que como que me iba a morir“, dijo.

A pesar de estar triunfando en la música, la artista reveló que “sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza“.

Asimismo, expresó que se sintió atrapada, “sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo es sufriendo, y no se quiere ir para no sufrir”, ironizó.

“Y era una pesadilla, fue un infierno“, concluye el fragmento.