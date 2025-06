El tenista chileno Alejandro Tabilo (61° del ATP) se prepara para su estreno en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, y este viernes lo hizo entrenando con una cuatro veces campeona del torneo parisino: la polaca Iga Swiatek.

La actual 5° del WTA, ganadora de las dos últimas ediciones del ‘Grande’ francés, publicó una foto en sus Redes Sociales donde dejó en claro cómo estuvo su práctica con el nacional.

“Estoy muerta. Gracias por el entrenamiento, Alejandro Tabilo”, escribió la polaca, otrora 1° del mundo.

La imagen fue compartida por Tabilo, que también destacó su entrenamiento con la ganadora de cinco Grand Slams: “Surrealista práctica. Gracias por la oportunidad”.

Alejandro Tabilo and Iga Swiatek have practiced together in Paris pic.twitter.com/T4MkZAOv1t

— Mario Boccardi (@boccardi_marioo) May 23, 2025