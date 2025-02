El tenista venezolano Gonçalo Oliveira ha sido suspendido de manera provisional por consumo de metanfetamina.

Oliveira, de origen portugués y nacionalizado venezolano, llegó a ser el 194 del mundo en individuales y el 77 en dobles y ganó más de medio millón de dólares en su carrera. A sus 29 años, el jugador está ubicado en el puesto 245 del ránking y su último torneo fue un Challenger en Tailandia en diciembre.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) confirmó que el jugador dio positivo en metanfetamina, una sustancia prohibida, y que no poseía ninguna exención terapéutica para ello.

El positivo se produjo mientras competía en un Challenger en México el 25 de noviembre de 2024.

Este positivo ha acarreado una suspensión provisional que tuvo efecto desde el 17 de enero de 2025, cuando el jugador fue notificado del positivo. Oliveira no ha apelado la decisión de la ITIA.

Mientras se mantenga esta suspensión provisional y a la espera de una sanción en firme, Oliveira no podrá jugar o entrenar en ningún torneo organizado o autorizado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF WTA, y las federaciones de Australia, Francia, Wimbledon y Estados Unidos), ni ninguna otra asociación nacional.

Apuntar que Oliveira registra enfrentamientos con tres de los principales tenistas chilenos en el ranking de la ATP. En 2021 se midió a Alejandro Tabilo (27º) en los cuartos de final del Challenger de Guayaquil, en Ecuador, con derrota para el llanero por 4-6 y 3-6.

En 2022, en tanto, chocó frente a Nicolás Jarry (38º), en los octavos de final del Challenger de Oeiras 3, en Portugal, con victoria para el santiaguino por un doble 6-3.

Finalmente, en el año 2019, el venezolano jugó ante Tomás Barrios (137º) en la primera ronda del Challenger de Shymkent 2, en Kazajistán, donde Oliveira celebró con un 6-3 y 7-5.

Gonçalo Oliveira, a Portuguese-born tennis player who currently represents Venezuela, has been provisionally suspended under the Tennis Anti-Doping Programme.

— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) February 5, 2025