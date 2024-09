Este jueves, se oficializó la programación de la prestigiosa Laver Cup, que tendrá como debutante y miembro del equipo Rest Of The World (Resto del Mundo) al chileno Alejandro Tabilo.

El tenista, actual 22° del orbe, competirá el viernes 20 de septiembre, a partir de las 14:00 horas de Chile. En su turno, ‘Jano’ enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov, 10° del mundo y ex top 3 del ATP.

Tal y como informó la competición, así lo han decidido los capitanes de ambos conjuntos, los legendarios Björn Borg (Europa) y John McEnroe (Resto del Mundo).

Quienes abrirán los fuegos serán el noruego Casper Ruud y el argentino Francesco Cerúndolo, seguido del cruce entre el griego Stefanos Tsitsipas y el australiano Thanasi Kokkinakis.

Posteriormente al estreno de Tabilo, cerrará la primera jornada el duelo de dobles entre la dupla del español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev ante los norteamericanos Taylor Fritz y Ben Shelton.

Cabe señalar que la Laver Cup, que se disputará entre el 20 y el 22 de septiembre en Berlín, Alemania, podrá ser vista a través de las señales de ESPN en TV y además, por vía streaming a través de Disney+.

A marquee lineup for Day 1 of Laver Cup Berlin 2024 is set.

For the best prices on remaining tickets for Friday's sessions, visit the Uber Arena box office in person.#shareubs pic.twitter.com/1RWJ1E8ci3

— Laver Cup (@LaverCup) September 19, 2024