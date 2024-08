El tenista kazajo Alexander Bublik sorprendió a todos en el Masters 1.000 de Montreal, Canadá, con un golpe que da la vuelta al mundo.

El número 25 del ranking ATP realizó una extraordinaria maniobra cuando su rival, el estadounidense Ben Shelton (14º), estaba con match point para ganar el encuentro por la ronda de 64.

El norteamericano le hizo un drop a ‘Sasha’ en el punto decisivo y parecía que Bublik no llegaría a conectar la ‘dejada’ de su oponente.

No obstante, el kazajo lanzó su raqueta a la pelota e increíblemente le dio para que la esférica pasara. Una acción que no es válida en el tenis, por lo que Shelton terminó ganando por 7-6 (4) y 6-2.

La jugada generó un gran momento entre ambos tenistas. Hizo estallar de risa a Shelton, quien le dio un abrazo a un sonriente Bublik y celebró su surrealista golpe.

“El mejor tiro que nunca contó” y “uno en un millón“: así catalogó la acción del kazajo la cuenta oficial de Tennis TV.

The best shot that never counted 😮

Another look at @BublikAlexander's moment of magic at #OBN24! pic.twitter.com/4z1p8QyjBA

— Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2024