El ruso Andrey Rublev (8° ATP) remontó la ventaja adquirida por Carlos Alcaraz (3°), se hizo con el triunfo (4-6, 6-3 y 6-2) y se clasificó para las semifinales del Masters 1.000 de Madrid, del que se despidió el español, campeón de las dos últimas ediciones.

Alcaraz, que llevaba catorce victorias seguidas en el torneo que se disputa en la Caja Mágica, las mismas que las logradas en su día por Rafael Nadal, encajó su quinta derrota de la temporada y dijo adiós a la competición.

Rublev, que cerró el encuentro en dos horas ante Alcaraz, nunca había estado en las semifinales del Masters 1.000 de Madrid, que disputará ante el ganador del choque entre el estadounidense Taylor Fritz y el argentino Francisco Cerúndolo.

