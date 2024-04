El nacional Cristian Garin, 112° del ranking ATP, consiguió este viernes un valioso triunfo en el Abierto de Estoril (Portugal), torneo en el que accedió a las semifinales.

‘Gago’ superó en dos sets al local Nuno Borges (62°), con parciales de 6-2 y 7-6 (3), y ahora desafiará por un cupo en la final al polaco Hubert Hurkacz (10°).

La victoria significó un hito para el tenista chileno, ya que es su mejor resultado en dos años: su última semifinal había sido en el ATP 250 de Houston 2022.

Por lo anterior, una vez que Garin selló su triunfo ante Borges, el desahogo no se hizo esperar.

Cuando el luso mandó su última pelota a la red, Cristian Garin lanzó un potente grito con la mirada hacia el cielo. Lo anterior, mientras los abucheos caían de las tribunas por la derrota del jugador local.

“¡Eso estuvo sabroso! Garin derrota a Borges 6-2 y 7-6 para llegar a semifinales”, destacó Tennis TV, al momento de compartir el punto de partido de ‘Gago’.

Vale mencionar que el chileno y Hubert Hurkacz se enfrentarán este sábado 6 de abril, en horario por confirmar.

