Lentamente se comienza a acercar uno de los Masters más esperados del inicio de la temporada en el mundo del tenis, el Indian Wells, evento que se desarrollará en California, Estados Unidos y que contará con presencia chilena.

En un listado liberado por un periodista experto en tenis, Michal Samulski, aparece el nombre de todos los tenistas que hasta ahora cuentan con una plaza en el cuadro principal del evento en donde aparece Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

La ‘Torre de Santiago’, tiene el mejor puesto (N°20) y está dentro de los tenistas asegurados, mientras que Alejandro Tabilo, con su posición N°54 también cumple con los requisitos para participar en dicho certamen.

Sin embargo, Cristian Garín no tiene su puesto asegurado en la competición, ya que momentáneamente se adjudica el puesto N°87, por lo que se encuentra en la lista de espera, cubriendo la plaza décima tercera.

Por otra parte, también destaca el regreso luego de 5 años de Novak Djokovic, quien disputará el Master 1.000 como N°1 del mundo, en un anuncio que emitió el propio torneo hace algunos días.

A welcome return to #TennisParadise 😀@DjokerNole will compete in Indian Wells for the first time since 2019! pic.twitter.com/i9YIo4wJTc

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) February 4, 2024