No encuentra el camino de regreso a la gloria y se entristece. Dominic Thiem, tenista que llegó a ser 3 del Mundo de la mano de Nicolás Massú y en la actualidad es 90°, despidió a su entrenador Benjamin Ebrahimzade y reconoció que medita dejar el deporte profesional.

Esto último luego de no lograr grandes avances en su deseo de retornar a la élite de la disciplina, pese a cambios de entrenadores y recuperaciones de distintas lesiones.

Tras anunciar la separación de su DT públicamente, el austriaco se refirió al nuevo proceso que iniciará: “Veo esto como mi última oportunidad. He regresado durante dos años desde la lesión, y terminé 2022 en el puesto número 100 aproximadamente y el año pasado en el 98. ¿Debería terminar el año en el 100 nuevamente? Hay que pensar si todavía vale la pena”.

“Desde hace dos años estoy en ámbitos del ranking en los que no quiero estar. Por supuesto, eso me pone a prueba. Hay muchas cosas que surgen y que no sé desde hace años, como la preocupación por entrar en las competiciones principales de los torneos durante años”, agregó.

En cuanto a la temporada que recién comenzó, Thiem remarcó que su objetivo será finalizar en el Top 50, haciendo hincapié en que necesita como entrenador a “alguien que también conozca mi camino”.

“En cierto modo, llegué a tener mucho éxito. Será alguien que me conozca como jugador, desde que era joven, por así decirlo. Veo que es la única oportunidad de dar los toques finales”, cerró.