David Nalbandian, el extenista argentino y número tres del mundo, fue denunciado por su expareja Araceli Torrado por acoso sexual y hostigamiento.

El cordobés es acusado por su expareja de haberle instalado una cámara de seguridad en su departamento para controlar los movimientos desde su teléfono celular. El acusado admitió el hecho en un mensaje de audio, según informo este mediodía C5N.

Torrado y Nalbandian estuvieron en pareja desde septiembre de 2022 hasta junio de 2023, según se indica en la denuncia.

Ambos alquilaban un departamento en Palermo, lugar que Torrado habitó hasta después de la separación, hasta que consiguió otro lugar dónde vivir.

Según relata Torrado, un día le llamaron la atención luces que provenían de una rejilla de ventilación cuando se encontraba con su hermano. Al abrir el ducto, se encontraron con una cámara de seguridad instalada y conectada con varios cables para ser monitoreada en directo.

La denuncia fue presentada ante el ministerio público fiscal, donde primeramente fue archivada por falta de pruebas.

Luego, con los audios y los mensajes de David Nalbandian admitiendo lo sucedido, la apelación de la denunciante -junto a su abogado Martín Olari- logró que se le dé intervención a un juzgado para que comience con la investigación.

¿Qué dice la denuncia contra David Nalbandian?

Según Araceli Torrado, la relación con David Nalbandian comenzó en septiembre del año pasado.

“Decidí separarme en julio de este año”, relató la denunciante y agregó que “lo que lucía como una ruptura amistosa, fue enturbiándose día a día”.

La mujer también contó que el cordobés le reclamaba “insistentemente” y vigilaba sus movimientos y actividades.

La sospecha de una cámara de seguridad comenzó cuando “el empleado de vigilancia del edificio me confesó que Nalbandian le pedía las cámaras de seguridad para ver mis movimientos”, detalló Torrado.

“El terror que provocó en mi fue indescriptible: no solamente me estaban vigilando, si no que pudieron verme desnuda”, expresó la denunciante sobre su situación. Todavía no se conoce la versión del extenista.