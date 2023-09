Chile batalló hasta hasta el último punto en su participación en las Finales de Copa Davis, certamen de tenis a nivel país en donde las raquetas nacionales aún tienen posibilidades matemáticas de ingresar al selecto grupo de los 8 mejores, pero deben esperar por un verdadero milagro por parte de Suecia ante Italia.

En la primera llave, los chilenos doblegaron con contundencia a los suecos, mostrando una gran calidad y categoría ante un mermado elenco escandinavo.

En la segunda jornada, las cosas se complicaron para el cuadro nacional, luego de la derrota por 3 a 0 ante los elementos de la bota europea, quienes con empuje y garra que les otorgó estar de local, supieron cosechar solo triunfos ante los dirigidos por Nicolás Massú.

Sin embargo, ya en la tercera y última serie, Chile cayó por 2 a 1 ante Canadá, dejando su suerte en manos de lo que pueda hacer Suecia ante Italia para darle el paso a los nacionales a la siguiente ronda.

Las palabras del capitán

Tras la derrota en dobles (Tabilo-Tomás Barrios) ante los norteamericanos, el capitán de la delegación nacional, Nicolás Massú, habló en conferencia de prensa en donde fijo la mira en todos los puntos que pudieron modificar la historia para Chile en el grupo A de las Finales de Copa Davis.

Con relación a esto, la exraqueta doble medallista olímpico detalló que “hubo tantos momentos importantes en que estuvimos ahí, tan cerca, con muchos puntos que hubieran cambiado la historia de Chile en esta Copa Davis”.

“Si hubiéramos tomado las oportunidades de ayer contra Italia, la historia hubiese cambiado. Hay varios factores, pero lucharon hasta el final, dieron todo lo que tenían e hicieron el mejor esfuerzo posible”, sentenció.

El cambio de Tabilo por Garin ante Canadá

Otro punto que abordó en sus declaraciones fue el cambio de última hora en el primer turno ante los canadienses, en donde Cristian Garin (N°103) le cedió su puesto a Alejandro Tabilo (124º de la ATP) ante Alexis Galarneau (200º), duelo que terminó en derrota y otorgándole el primer punto a los norteamericanos.

En sus palabras, Massú reconoció que “el plan era que Jarry y Garin jugaran los singles y Barrios con Tabilo el dobles, como veníamos haciéndolo en las series anteriores, pero ayer llegamos muy tarde al hotel y Cristian nos comentó que estaba con algunas molestias físicas”

“Hoy en la mañana conversamos con Garin para saber cómo se sentía. Nos comentó lo mismo, que tenía molestias físicas y creía que sus compañeros estaban en mejores condiciones para jugar”, indicó.

El actual formato de la Copa Davis

Por último, también tuvo palabras para el actual formato de Copa Davis, el cual se ha llenado de críticas de diversas delegaciones en las Finales.

Con relación a esto, ‘Nico’ apuntó que “me gustaría que nosotros tengamos la oportunidad de que si volvemos a jugar un Grupo Mundial poder hacerlo de local. No quiero que esta generación se pierda jugar en su país como corresponde”.

“Creo que para que haya igualdad de condiciones y para masificar el tenis en Sudamérica se podría manejar si es posible o no. Al final lo que me pregunto es si siempre nos va a tocar jugar de visita y no vamos a tener la chance de ser locales donde nos acomode. Es algo que espero se pueda equiparar, sería bueno para todos”, finalizó.

Resultados

Ahora, todo queda en manos de lo que pueda hacer Suecia ante Italia en el turno de día domingo.

Entre los resultados que puedan ayudar a Chile a instalarse en el selecto grupo de los 8 mejores de Copa Davis, Suecia tiene que ganar 3 a 0 en la serie ante Italia para que los nacionales avancen sin problemas.

En caso de que los escandinavos dobleguen por 2 a 1 a los de la bota europea, los dirigidos por Massú tendrán que calcular los parciales para ver quien se queda con el pase a la siguiente ronda, mientras que si los italianos superan por 3 a 0 a Ymer, Borg y compañía, Chile se despide de toda posibilidad por seguir en carrera en la Davis.