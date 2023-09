Movió las piezas. A través de una información oficializada por la prensa de la International Tennis Federation (ITF), se dio a conocer que Nicolás Massú nombró como primer singlista a Alejandro Tabilo para la disputa de la llave entre Chile y Canadá.

Así entonces y a falta de conocer los motivos correspondientes, el 124° del ranking ATP será quien salte a la cancha en lugar de Cristian Garín para enfrentar a Alexis Galarneau, en el último duelo del Grupo A de la competición que se jugará a partir de las 10:00 de la mañana de Chile en el Unipol Arena de Bologna, Italia.

Order of play for 🇨🇦 Canada v Chile 🇨🇱 in Bologna:

🇨🇦 Alexis Galarneau v Alejandro Tabilo 🇨🇱 (first meeting)

🇨🇦 Gabriel Diallo v Nicolas Jarry 🇨🇱 (first meeting)

🇨🇦 Galarneau/Pospisil v Barrios Vera/Tabilo 🇨🇱

