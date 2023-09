Aunque le costó por momentos, Cristian Garin sacó su mejor impetu en su triunfante debut en Copa Davis y así, adelantar a Chile por 1-0 en su serie ante Suecia, válida por el grupo A de la competición.

Al respecto, el tenista nacional definió lo que fue su estreno en el Unipol Arena de Bologna luego de dar cuenta de Leo Borg por 7-6, 3-6 y 7-6.

“Fue un partido bastante difícil, creo que Leo estaba jugando muy bien (…) Creo que la clave hoy fue mi servicio, estuve muy sólido. Jugamos muchos rallies, pero estoy muy feliz, al principio estaba muy nervioso, pero vinimos aquí a pasar de grupo“, apuntó el chileno a la transmisión oficial del certamen.

Luego de disputar casi tres horas de juego, Cristian Garin reconoció que sufrió para triunfar en su enfrentamiento.

“No me esperaba el nivel de Leo, creo que sacó muy bien y no pude encontrar nunca el ritmo, me costó adaptarme con un poco de nervio, pero creo que estuve muy sólido con mi saque, tranquilo en momentos difíciles, agresivo en todo momento y sabía que si mantenía el nivel, iba a ganar“, consignó ‘Gago’ a TVN.

Ya con un poco más de tranquilidad en su aspecto, el nacido en Arica sostuvo que “quería ganar como sea” para el equipo comandado por Nicolás Massú.

“Era importante ganar, da lo mismo el resultado. Siento alivio más que nada, estamos recién comenzando, queremos pasar el grupo, es el objetivo y tenemos la fé“, finalizó Cristian Garin con un importante recado.