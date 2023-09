Molesto y decepcionado. Stanislas Wawrinka, figura del tenis de Suiza, destrozó la Copa Davis organizada -por última vez- por la empresa Kosmos del exfutbolista Gerard Piqué.

¿La razón? Al helvético no le gustó nada que su duelo contra Francia, esta jornada, debiera disputarse a estadio prácticamente vacío en Manchester, Inglaterra.

Wawrinka grabó un video previo a entrar a la cancha y mostró el escaso público en las tribunas. Después lo subió a sus cuentas oficiales de Redes con un ‘palazo’: “Gracias Gerard Piqué e ITF”, expresó, etiquetando a ambos y adjuntando emoticones de furia.

Thank you @3gerardpique @ITFTennis 🤬🤦🏻‍♂️! @DavisCup France vs Switzerland in Manchester lol pic.twitter.com/XqcqSQEURd

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) September 12, 2023