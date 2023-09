El italiano Jannik Sinner anunció este jueves que no acudirá a la fase de grupos de la Copa Davis, que Italia (Grupo A) disputará en Bolonia (norte) del 12 al 17 de septiembre, al no haber tenido tiempo de recuperarse tras los torneos americanos.

“Desafortunadamente no he tenido tiempo suficiente para recuperarme después de los torneos en América y, lamentablemente, no podré formar parte del equipo en Bolonia. Siempre es un honor jugar para nuestro país y estoy convencido de que pronto volveré a la selección”, comunicó a través de a red social ‘X’.

El capitán italiano, Filippo Volandri, deseó una pronta recuperación al mejor jugador italiano actualmente, número 6 del ránking.

“Deseamos a Jannik una pronta recuperación, sabemos lo mucho que le importa Davis, ya lo ha demostrado. Respetamos su decisión, estoy seguro de que podremos contar con él en el futuro”, dijo Volandri.

La otra baja importante para Italia

Además, la lesión de Matteo Berrettini en el Abierto de Estados Unidos merma aún más la lista inicial de convocados de Volandri.

Berretini, número 36 del ránking tras una temporada marcada de nuevo por las lesiones, confesó recientemente haber sufrido una fuerte depresión ligada a no poder rendir en la pista.

“Porque en el fondo, incluso cuando estoy cansado, jugar al tenis es una de las cosas que me mantienen con vida. No poder hacerlo en citas importantes me introdujo en la oscuridad. Y la oscuridad parece no tener fin, parece tragarte porque en lugar de quedarte quieto y negarte el aliento, te cavas un abismo”, desveló en una reciente entrevista con el ‘Corriere della Sera’.

Volandri convocó finalmente para esta fase de grupos a Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli y Andrea Vavassori; y dejó fuera a Fabio Fognini.

Italia compone el grupo A de las Finales de Copa Davis, en donde también está instalado Chile, Suecia y Canadá.

Esto es una buena noticia para el combinado dirigido por Nicolás Massú, ya que también el cuadro escandinavo y el norteamericano vienen con bajas importantes en sus delegaciones.

Suecia cuenta con la baja Mikael Ymer, mientras que Canadá se quedó sin Shapovalov y no citaron al brillante joven Félix Auger-Aliassime.