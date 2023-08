El US Open 2023 vivió otro batacazo este lunes, primer día de acción del cuadro principal.

Y es que tras la caída inesperada de Holger Rune (4º), que fue superado por el español Roberto Carballés (N°63), ahora se sumó la despedida prematura de Lorenzo Musetti, 18º del escalafón.

Musetti fue despachado por el francés Titouan Droguet, 171º, quien fue además verdugo del chileno Cristian Garin en la clasificatoria del ‘gigante’ estadounidense.

Droguet jugó un partidazo contra el europeo, y se quedó con una victoria en cinco sets.

The feeling of winning your first career Grand Slam match.

Titouan Droguet goes timber. pic.twitter.com/wbLCZK4cFp

— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2023