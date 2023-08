El estadounidense John Isner (N°158), el hombre con más saques directos en la historia y protagonista del partido más largo del tenis, se retirará tras la disputa del próximo Abierto de Estados Unidos.

A sus 38 años, Isner está ubicado en el puesto 158 del mundo y este año apenas ha ganado ocho partidos, por lo que ha decidido poner punto final a una exitosa carrera en el último Grand Slam del año.

A lo largo de sus 16 años como profesional, Isner colocó 14.411 saques directos (aces), por delante de Ivo Karlovic y Roger Federer, además de ganar 16 títulos, incluido un Masters 1.000, y ser número ocho del mundo en 2018.

Además, para la historia queda el partido de primera ronda que disputó en Wimbledon 2010, cuando estuvo once horas y cinco minutos compitiendo contra Nicolás Mahut, en un partido que se llevó el francés por 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 y 70-68 y que está en los libros como el partido de tenis más largo. El torneo de Wimbledon le guarda recuerdo con una placa situada en la pista 18, donde se jugó el encuentro.

“Después de 17 años en el circuito, es momento de decir adiós. Esta transición no será fácil, pero tengo ganas de disfrutar cada segundo con mi increíble familia. El US Open será mi último torneo”, dijo Isner en un comunicado.

El mejor resultado de Isner en un Grand Slam fueron las semifinales de Wimbledon 2018, donde estuvo más de siete horas en pista contra Kevin Anderson en un partido que sirvió para que Wimbledon cambiara su norma respecto a la forma de desempatar los quintos sets.

El US Open comienza el próximo lunes 29 de agosto e Isner, que ha recibido una invitación para el torneo, conocerá su primer rival este jueves cuando se sortee el cuadro.

After 17+ years on the ⁦@atptour⁩, it’s time to say goodbye to professional tennis. This transition won’t be easy but I’m looking forward to every second of it with my amazing family.

The ⁦@usopen⁩ will be my final event. Time to lace ‘em up one last time. ❤️ ♥️ 💜 pic.twitter.com/GyRTXGNK8G

— John Isner (@JohnIsner) August 23, 2023