El ATP de Washington se paralizó durante la presente jornada, luego de presenciar un momento de preocupación y tensión cuando el tenista chino Wu Yibing (90° ATP) se desmayó en su pleno enfrentamiento contra el japonés Yosuke Watanuki (99°).

El preocupante incidente tuvo lugar justo en el momento en el que Yibing se disponía a buscar su toalla, en un intento por sofocar el intenso calor y la humedad presentes en suelo estadounidense.

Tal como se ve en las imágenes, las altas temperaturas le pasaron la cuenta al tenista, quien cayó al suelo súbitamente, generando gran alarma en los presentes.

El video registrado del incidente muestra cómo el personal médico acudió rápidamente en ayuda del asiático, retirándolo a duras penas de la cancha para brindarle asistencia médica.

Las imágenes dejaron consternados a los espectadores y a la comunidad tenística en general, quienes esperan una pronta recuperación para el jugador, que vencía por 4-1 a Watanuki antes de retirarse del partido.

Yibing Wu was leading Watanuki 4-1, but collapsed in Washington.

He was forced to retire from the match.

This is something you never want to see.

Send him your prayers. 🙏🏼

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 31, 2023