El chileno Cristian Garin, 119° del ranking ATP, tuvo un inesperado e insólito adiós en el Challenger 75 de Tampere, Finlandia.

‘Gago’, quien en su debut había derrotado al al croata Nino Serdarusic (295º) por parciales de 1-6, 6-3 y 6-2, se retiró este jueves cuando caía claramente ante el tunecino Aziz Dougaz (241º).

6-2 y 3-0 a favor de Dougaz señalaba el marcador cuando, tras cometer una doble falta y quedar 0-4 abajo, Garin decidió abandonar el partido.

Lo hizo después de, cabizbajo, despacharse la siguiente frase: “Me voy a la casa”.

Trascartón, Cristian Garin se despidió del juez de silla, quien le preguntó si si estaba retirando, y luego se acercó a Dougaz para estrecharle la mano.

Unfortunate ending, but Aziz Dougaz was on fire during the first set; Dougaz through to the quarterfinals over second seed Cristian Garin 6-2, 4-0 rtd. pic.twitter.com/YOhW9K8LyK

— Tampere Open (@TampereOpen) July 20, 2023