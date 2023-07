El tenista chileno Cristian Garin (119° de la ATP) se estrenó con éxito este miércoles en el Challenger de Tampere, en Finlandia, certamen sobre arcilla que reparte 73 mil euros en premios.

La segunda raqueta nacional fue de menos a más y con una gran remontada se impuso en el debut al croata Nino Serdarusic (295º).

Pese a un errático inicio, ‘Gago’ se recuperó a tiempo y se impuso al oriundo de Zagreb con parciales de 1-6, 6-3 y 6-2, en una hora y 34 minutos de juego.

“Empecé un poco lento, no intenso. Y él estaba jugando muy bien, buenos servicios. A partir del segundo set cambié mi juego“, expresó Garin.

Con este resultado, el chileno se colocó 2-0 en los enfrentamientos ante Serdarusic. En el año 2018, en los cuartos de final del Challenger de Santo Domingo (República Dominicana), Garin venció por 6-2 y 6-2.

Por los octavos de final en Tampere, el segundo cabeza de serie del torneo se verá las caras con el tunecino Aziz Dougaz (241º) en un duelo inédito en el circuito profesional.

Consignar que el ariqueño de 27 años viene de alcanzar las semifinales del Challenger de Iasi, en Rumania.

"I started a bit slow, not intense. And he was playing great, good serves. In the second set I changed my game."

Listen to Cristian Garin´s reflection on his win over Ninop Serdarusic 1-6, 6-3, 6-2 pic.twitter.com/yooHE9H7RF

— Tampere Open (@TampereOpen) July 19, 2023