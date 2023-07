El enfrentamiento entre Andrey Rublev (7° ATP) y Alexander Bublik (26°) en octavos de final de Wimbledon dejó una inolvidable postal para sus espectadores.

De por sí, el cruce entre el ruso y el kazajo fue imperdible. Rublev, que ya ha pisado los cuartos en todos los Grand Slams -es el noveno jugador en activo en conseguirlo-, desactivó los saques directos de Bublik -para un total de 67 golpes ganadores-, gracias a un partido muy sólido que tuvo un momento clave.

Resulta que Bublik se disponía a frenar el avance del ruso y para sorpresa de él, Rublev sacó desde su manga un increíble punto desde el suelo que dejó a todos boquiabiertos.

En una jugada que rememoró los mejores momentos de ‘Chino’ Ríos, el tenista top ten de Rusia puso a todo Wimbledon a aplaudirlo, ante la mirada atónita de Alexander Bublik, para firmar, según la transmisión del Grand Slam, “¡uno de los grandes tiros que hemos visto aquí en AÑOS!”.

Finalmente, tras su majestuosa anotación, Rublev aprovechó la única pelota de rotura que tuvo en el quinto y superó al kazajo para instalarse en los cuartos de final de Wimbledon 2023.

"That is one of the great shots we've seen here in YEARS!"@AndreyRublev97, take a bow! 😱#Wimbledon pic.twitter.com/uEHcbcf1k8

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023