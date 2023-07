El tenista español Carlos Alcaraz no escondió su impacto por el nivel de Nicolás Jarry y sus fuertes golpes en Wimbledon.

El tenista español Carlos Alcaraz, número 1 del Mundo, no escondió su admiración por el chileno Nicolás Jarry y su potencia de juego, tras vencerlo en casi cuatro horas en la tercera ronda de Wimbledon.

Apenas terminado el duelo, en ‘caliente’, el murciano elogió al ‘Nico’ y afirmó que “es un enorme jugador y jugó muy bien, merece su lugar en el top”. Pero no sería lo único.

Ya en frío con el paso de las horas, en diálogo con ESPN, Alcaraz reiteró loas para Jarry haciendo hincapié en que “es uno de los jugadores que más duro pega, sin ninguna duda, y que más al límite te lleva”.

En relación al duro enfrentamiento y cómo logró sacarlo adelante, el español admitió que “es muy complicado cuando te llueven bombas”, agregando que “al final hemos intentado cortar el ritmo”.

“Con algunas jugadas en cortado, levantándole la bola en algunos momentos también, para que no estuviera cómodo”, agregó.

“Creo que he hecho la mayoría de lo posible y la verdad que muy contento de poder sortear una ronda tan dura”, complementó.

Finalmente, Carlos Alcaraz mencionó que “al final la experiencia hace un gran papel también aquí. No he jugado muchos torneos, pero he jugado más que el año pasado y eso ayuda bastante”.