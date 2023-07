En una publicación que encendió chispas en redes sociales, el tenista australiano John Millman criticó duramente al legendario John McEnroe por un comentario que consideró “ridículo” sobre Nicolás Jarry.

Todo comenzó durante la intervención del reconocido extenista en la transmisión de EuroSport, en donde mencionó en la previa del choque del chileno ante Alcaraz que “no conocemos a Jarry, pero lo vamos a conocer”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para Millman, quien no tardó en expresar su descontento a través de sus redes sociales.

“Cómo un comentarista puede decir “no conocemos a Jarry, pero lo vamos a conocer”, es más que ridículo“, declaró enérgicamente Millman.

“87 millones de personas juegan al tenis en todo el mundo y este chico es el 28 mejor actualmente”, complementó el actual 292° del ranking ATP para criticar a McEnroe.

Sin embargo, la crítica no quedó ahí, ya que el comentario de quien fuera n°1 del mundo en 1980 generó una serie de reacciones en Twitter, donde los usuarios manifestaron su desacuerdo y compartieron su apoyo hacia Millman y Jarry.

How a commentator can say “we don’t know Jarry but we’ll get to know him” is beyond ridiculous. 87 million people play tennis worldwide and this guy is the 28th best at it currently. #Wimbledon — John Millman (@johnhmillman) July 8, 2023

“Es increíble, es una falta de respeto y demuestra que McEnroe no hace su trabajo” o “Algunos de los principales comentaristas (me refiero a los de EE.UU.) no parecen esforzarse en conocer los juegos de las no estrellas“, fueron algunas de las réplicas.

McEnroe says this all the time. It’s amazing, it’s disrespectful, and it shows McEnroe does not do his job. Anyone can go on YouTube and watch vids, learn Jarry's game, and come prepared to commentate. — Jason Connor (@jasontconnor) July 8, 2023

Agree and disagree. Some top commentators (I'm referring to U.S.) don't seem to put in work as far as knowing non-stars' games. But you'd have to double or triple Jarry's ranking as far as most popular/well known men's players. Never got to second week of major until last month. — Alan Bellittera (@AlanBell35) July 8, 2023