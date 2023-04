Explotó. El tenista chileno Gonzalo Lama (397º del ranking ATP) se lanzó en redes contra sus críticos luego de caer en la primera ronda del cuadro de singles del Challenger de Buenos Aires, en Argentina.

El ‘León’ se inclinó en su debut en la capital del país vecino a manos del local Gonzalo Villanueva (376º) en dos disputados sets, con parciales de 7-6 y 7-6.

Tras este duelo, Lama se aburrió de los internautas que permanentemente le reprochan su rendimiento. “Podrido de los que me putean cada partido. Métanse en sus vidas y no me hueveen más. Gracias”, escribió.

La quinta raqueta nacional ha tenido una opaca temporada 2023. Hace un año era 256º en el listado planetario e incluso logró disputar la qualy del Abierto de Wimbledon.

En la presente campaña en el circuito, el santiaguino de 29 años registra traspiés en el estreno en los Challenger de Piracicaba, Concepción, Santiago y Viña del Mar.

Ahora, Lama lleva cuatro derrotas seguidas y su último triunfo fue el pasado 23 de marzo, cuando derrotó al estadounidense Patrick Kypson (378°) en los octavos de final de un futuro en Colombia.

Recordar que el mejor ranking del chileno data del 20 de junio del año 2016, cuando fue 160º del orbe. Cuenta con dos títulos de Challenger y 14 de Futuros en su carrera.