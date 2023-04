El tenista chileno Tomás Barrios (149º del ránking ATP) jugará este domingo la final del Challenger 75 de Florianópolis, en Brasil, certamen que se disputa sobre arcilla y que reparte 80 mil dólares en premios.

En la ronda de los cuatro mejores, la tercera raqueta nacional se impuso en la presente jornada y en sets seguidos al jugador local Eduardo Ribeiro, 389º de la clasificación.

El medallista panamericano en Lima 2019 (plata) hizo valer su condición de principal cabeza de serie al dar cuenta con autoridad del oriundo de Santa Cruz Do Sul por 6-3 y 6-4, en una hora y 47 minutos de juego.

Podría haber una final chilena en Florianópolis. El chillanejo espera al ganador del match entre su compatriota Alejandro Tabilo (176º) y el líbanés Benjamin Hassan (295º).

Además, Barrios va por su segundo título consecutivo en el circuito al coronarse el pasado domingo 9 de abril campeón del Challenger de San Luis de Potosí, en México.

Top seed into the Floripa finals 🇧🇷📍

Tomas Barrios Vera defeats Ribeiro 6-3 6-4 to reach his 3rd #ATPChallenger final of the year! pic.twitter.com/ZT8iP6vvYH

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) April 22, 2023