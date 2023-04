El chileno Alejandro Tabilo, 176° del ranking ATP, se instaló en la final del Challenger 75 de Florianópolis (Brasil), donde por el título enfrentará a su compatriota Tomás Barrios Vera (149°).

En primer turno de semifinales, el chillanejo batió en dos sets (6-3 y 6-4) al local Eduardo Ribeiro (389°), haciendo valer su cartel de primer sembrado.

Luego fue el turno de ‘Jano’, quien debió disputar los tres parciales contra el libanés Benjamin Hassan (295°) para, finalmente, imponerse 6-4, 4-6 y 6-3.

Tras mostrar un buen nivel en la manga inicial, el chileno pasó zozobras en el segundo y también en el tercero, donde intercambió quiebres con su rival para dar el golpe en el final.

Vale mencionar que Alejandro Tabilo es el segundo favorito del certamen, por lo que el choque entre chilenos será la “final soñada” del torneo brasileño.

El duelo por el título será este domingo 23 de abril, a contar de las 09:30 horas de nuestro país.

☝️ Headed for the Final in Floripa!

Alejandro Tabilo defeats Hassan in a 3-set battle to face compatriot Barrios Vera in the Florianopolis championship!#ATPChallenger pic.twitter.com/z9Ut42kanH

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) April 22, 2023