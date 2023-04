El extenista Juan Martín del Potro, uno de los mejores de la historia de Argentina y campeón del US Open en 2009, asesorará al Miami Padel Club, desde el que se quiere impulsar la expansión en el sur del estado Florida de un deporte con arraigo entre la comunidad latina.

La entidad divulgó, este martes, un comunicado en el que se señala que el exdeportista trasandino es “un entusiasta del pádel” y que aquello servirá para “para hacer crecer aún más el deporte”.

El acuerdo fue alcanzado entre Del Potro y el Miami Padel Club, una franquicia de La Pro Padel League (PPL), la primera liga profesional de equipos de este deporte en Norteamérica, que busca incrementar la práctica de esta disciplina en la región.

A su vez, el comunicado señala que el argentino asesorará en operaciones deportivas al club, además de ayudar al equipo a identificar talentos y a aumentar la visibilidad del deporte.

“Su vasta experiencia como atleta ganador de clase mundial y su conocimiento y pasión por el deporte serán esenciales para alcanzar nuestro objetivo de crear conciencia sobre el pádel”, destacó Ronnie Strasser, propietario de la entidad.

Además, señaló que Del Potro Dijo es un complemento natural para el equipo “a medida que continuamos trabajando con las partes interesadas clave para construir un club entretenido y competitivo”.

‘La Torre de Tandil’, que en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016 ganó las medallas de bronce y la de plata, respectivamente, manifestó sentirse honrado de unirse al Miami Padel Club “en un momento tan emocionante”.

“Compartimos una gran pasión por el deporte y esta es una gran oportunidad para impulsar el crecimiento en una comunidad vibrante y como Miami al acercar a más jugadores al juego, siendo el epicentro del pádel”, destacó.

El Padel Club de Miami es una de las siete franquicias de la PPL e incluye a algunos de los mejores jugadores de la región como Marta Marrero, Rubén Rivera, José Grizpe, Simon Charaf Jones o Mateo Coles, entre otros.

La temporada inaugural de la PPL comenzará en Tampa el 13 de mayo con siete equipos y concluirá con la Copa PPL el 10 y 11 de junio para determinar el campeón de la liga.

Grand Slam Champion @delpotrojuan Juan Martin del Potro Joins Miami Padel Club as Strategic Advisor to the Ownership Group. #padel #propadelleague @propadelleague https://t.co/0gKLSFcAs7 pic.twitter.com/QUaoc4adq8

— Miami Padel Club (@miapadelclub) April 4, 2023