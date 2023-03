Buenas noticias desde Estados Unidos. El tenista chileno Alejandro Tabilo será finalmente parte de qualy del Masters 1.000 de Miami, Estados Unidos, certamen sobre pista dura que se juega en las canchas del complejo Hard Rock Stadium.

Luego de timbrar una gran presentación en Indian Wells, donde se despidió en los octavos de final ante el local Frances Tiafoe, ‘Jano’ volverá a disputar otra fase de clasificación en Masters.

Tabilo se encontraba como suplente 3 para ingresar a la qualy, por lo que necesitaba que tres tenistas de la clasificación se retiraran para entrar. Primero se bajaron el francés Ugo Humbert y el italiano Flavio Cobolli.

Y en las últimas horas se anunció la baja del colombiano Daniel Galán, por lo que el zurdo nacido en Canadá será parte de la fase previa en Miami.

Con esto, el 187º del ranking mundial se unirá a su compatriota Cristian Garin (97º) en búsqueda del cuadro principal del torneo que arranca en su ‘main draw’ el 21 de marzo.

Miami Qualifying update:

OUT: Galan, Kudla

IN: Tabilo, Collarini

Next: Vukic

— Other List Updates (@OtherLists) March 17, 2023