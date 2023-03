Todo Chile celebró con el triunfo y el título de Nicolás Jarry en el ATP 250 de Santiago. Entre la euforia y los aplausos, hubo un gesto para los asistentes que cambió el destino y condujo al tenista nacional a la gloria en San Carlos de Apoquindo.

En un momento, el duelo comenzó a irse cuesta arriba para el ‘Nico’, tanto así, que en el segundo set hubo tiebreak ante Tomás Martín Etcheverry, su rival en la final del Chile Open.

Cuando el tenista nacional caía por 2-4 en la mencionada instancia, apareció el aliento de un hincha con un tradicional y eufórico ‘ceacheí’.

El grito, levantó al público asistente y sobre todo, a Nicolás Jarry, quien terminó ganando el segundo set por 7-6.

Jarry perdía 2-4 el tie break en el segundo set y se le estaba yendo el partido.

Llegó este pedazo de grito de Ceacheí (que se escuchó clarito en la tele) y cambió todo.

Para ser fanático hay que ser un poco loco.. Vamos Nico!!!#jarry #chileopen pic.twitter.com/WU0yMbPo0W — Max Llevenes (@MaxLlevenes) March 6, 2023

“No es webeo, el público estaba apagado y este grito cambio todo!” o “se escuchó hasta acá en Punta Arenas, notable”, fueron algunos de los comentarios sobre la potente intervención, que además, se escuchó claramente en la transmisión televisiva.

Respecto al público, el propio Nicolás Jarry entregó su agradecimiento a la gente. “Esto es muy grande gracias a todos ustedes que vinieron, a todos los que me apoyaron durante la semana, me han dado una energía que no tienen idea como me ayudaron“, dijo.