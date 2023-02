Un minuto de suspenso se vivió, este miércoles, en el ATP de Montpellier. Y es que el tenista francés Ugo Humbert debió retirarse del certamen tras sufrir una estrepitosa caída en el encuentro frente al español Alejandro Davidovich, quien se situó en los octavos de final del torneo francés.

El deportista ‘galo’ decidió abandonar el partido y ponerle fin a su participación, luego de poder levantarse al sufrir un fuerte golpe en su pierna justo antes de darse contra el piso de la cancha.

Wishing you well after this @HumbertUgo ☹️

Humbert was forced to retire at one-set all at @OpenSuddeFrance pic.twitter.com/bqolg8JTEy

— Tennis TV (@TennisTV) February 8, 2023