Hace una semana se comunicó un nuevo problema para Novak Djokovic, quien busca volver a ser el N°1 del mundo. Las antiguas informaciones, mencionaban que el serbio no disputaría el Master 1000 de Montreal en Canadá, por no estar vacunado contra el Covid-19.

Así también, se preveía que no iba a poder competir en el US Open en Estados Unidos, pero eso podría estar a punto de cambiar, tras la nueva normativa que rigen en suelo norteamericano.

El Centro de Control de Enfermedades del Gobierno estadounidense informó que las personas que se encuentren vacunadas y las que no, tendrán los mismos derechos de poder ingresar al país.

En concreto, el comentarista británico Adam Brooks informó que “el Centro para el Control de Enfermedades de EE. UU. básicamente ha admitido que los no vacunados no son diferentes en lo que respecta a la propagación, a aquellos que han recibido las vacunas”.

“Ahora hace que los controles fronterizos de Estados Unidos parezcan ridículos e innecesarios”, agregó.

