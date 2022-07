Problemas para una de las leyendas del tenis: el español Rafael Nadal. Dos empresarios argentinos demandaron al oriundo de Manacor, de 36 años, por una suma millonaria.

Los empresarios Lisandro Borges y Arturo Alacahan piden el pago de 10 millones de dólares como compensación por la falta de cumplimiento de un acuerdo para realizar una exhibición en Argentina.

Este conflicto podría llegar a una instancia penal en contra del máximo ganador de torneos de Grand Slam, con 22 títulos.

Los acusadores afirman que el acuerdo para la exhibición fue firmado por el manager del tenista, Carlos Costa, quien a última hora hizo caer el contrato para cerrar con otro organizador. Esto se realizó en el mes de marzo de este año.

“Llevar a juicio al que a mi entender es el mejor deportista de la historia, que además es más bueno que nadie, no me causa gracia, pero la verdad es que su manager es un sinvergüenza y cuando alguien te genera tanto daño como nos ha generado este señor, no tenemos más alternativa que hacer esto”, indicó Lisandro Borges en diálogo con el medio argentino TN.