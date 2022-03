La japonesa Naomi Osaka no fue la única que sufrió algún tipo de problema en Indian Wells. Ahora, la bielorrusa Viktoria Azarenka, rompió en llanto de manera inexplicable en pleno partido, y no volvió durante varios minutos.

La tenista, que ganó el torneo en dos ocasiones (2012 y 2016), se enfrentaba a la kazaja Elena Rybakina por la tercera ronda y rompió en llanto tras cometer doble falta en el segundo set.

La situación preocupó a todos. De hecho, la jueza de silla bajó para preguntarle si se encontraba en buenas condiciones.

Azarenka please don't make it again stop crying 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/xhRrFR8n2C

