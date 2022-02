El argentino Juan Martín del Potro anunció su retirada del tenis profesional en cuanto termine su participación en el torneo de Buenos Aires, que comienza este lunes, y donde reaparecerá después de dos años fuera de las canchas.

El oriundo de Tandil, de 33 años, anunció su adiós en una rueda de prensa previa al inicio de la competición, en cuya primera ronda se enfrentará a su compatriota Federico Delbonis.

Del Potro, otrora 3° del mundo, argumenta su despedida del tenis por los problemas que arrastra en una rodilla.

“Este es uno de los mensajes más difíciles que me ha tocado transmitir. Me retiro del tenis. He vivido una pesadilla con la rodilla y he intentado todo para recuperarme, pero no ha sido posible”, dijo Juan Martín Del Potro.

“Nunca imaginé una retirada si no era jugando. No he encontrado mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo”, agregó la ‘Torre de Tandil’.