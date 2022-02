El tenista Dominic Thiem, que era el segundo sembrado del Chile Open 2022, anunció que no jugará el torneo a disputarse en San Carlos de Apoquindo por la misma razón que se bajó del ATP de Córdoba esta semana: buscará recuperarse bien de su lesión.

La lesión sería una distensión de ligamento en los nudillos y que provocó que no pueda jugar en el ATP de Córdoba, que por estos días se está llevando a cabo. Con su equipo decidieron restarse también del Abierto de Chile.

“Es una baja sensible porque queríamos verlo jugar en Chile. Conversé con su equipo y me consta que hicieron todo el esfuerzo por estar presentes, pero no se pudo. Esperamos que se recupere pronto y podamos tenerlo en el futuro mostrando el gran nivel que lo caracteriza”, expresó Catalina Fillol, directora del Chile Open.

De todas formas, destacó que “el Chile Dove Men+Care Open avanza a paso firme y estamos comenzando el montaje para recibir nuevamente al público que tanto extrañamos el año pasado”. Explicó que habrá un aforo cercano al 60% de la capacidad por las condiciones sanitarias, pero que mantendrán las plataformas tecnológicas implementadas el año pasado para que el público pueda seguir todos los pasos del campeonato en línea.

“Tenemos un gran torneo por delante y la respuesta del público ha sido extraordinaria en la compra de entradas y en nuestras redes sociales, y hemos visto el interés que hay por ver al actual campeón, Cristián Garin, al resto de los chilenos y a tantos excelentes jugadores”, dijo Catalina Fillol.

La baja de Thiem abrirá el espacio para que entre el japonés de 29 años Taro Daniel, actual 114° del ranking ATP.

Una noticia que nos duele a todos 😔❤️‍🩹🤕🎾 Lamentablemente @ThiemDomi 🇦🇹 no podrá estar presente en la edición 2022 del Chile Dove Men Care Open. pic.twitter.com/JzauhglnUd — Chile Open (@chile_open) February 3, 2022

Tenistas confirmados

1. Casper Ruud, NOR

2. Cristian Garin, CHI

3. Federico Delbonis, ARG

4. Albert Ramos Viñolas, ESP

5. Pedro Martínez, ESP

6. Federico Coria, ARG

7. Jaume Munar, ESP

8. Facundo Bagnis, ARG

9. Roberto Carballes Baena, ESP

10. Miomir Kecmanovic, SRB

11. Thiago Monteiro, BRA

12. Juan Manuel Cerúndolo, ARG

13. Sebastián Baez, ARG

14. Marco Cecchinato, ITA

15. Holger Rune, DEN

16. Carlos Taberner, ESP

17. Hugo Dellien, BOL

18. Yannick Hanfmann, GER

19. Taro Daniel, JPN