El tenista canadiense Denis Shapovalov ha dado positivo en coronavirus en su llegada a Sydney (Australia) para disputar la Copa ATP con su país, según ha anunciado en sus redes sociales el propio jugador.

“Hola a todos. Sólo quería informarles que a mi llegada a Sydney he dado positivo en covid. Sigo todos los protocolos incluido el aislamientos y he advertido a las personas con las que he estado en contacto”, dijo el decimocuarto jugador del circuito ATP.

“En este momentos experimento síntomas leves y espero volver a la cancha cuando pueda hacerlo”, agregó.

Shapovalov había disputado semanas atrás el torneo de exhibición de Abu Dabi, donde quedó tercero tras vencer en el último encuentro al español Rafael Nadal que anunció haber dado positivo hace unos días, igual que su entrenador Carlos Moyá.

El jugador canadiense llegó a Sydney para disputar la Copa ATP con su selección y después prepararse para el Abierto de Australia, que se disputará en Melbourne la segunda quincena de enero.