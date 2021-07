El serbio Novak Djokovic, número uno mundial, se clasificó este viernes para la final de Wimbledon derrotando al canadiense Denis Shapovalov (12º) en tres sets, por 7-6 (3), 7-5 y 7-5, y el domingo buscará igualar el récord de 20 títulos de Grand Slam, que ostentan Roger Federer y Rafael Nadal.

Djokovic, que jugará la final contra el italiano Matteo Berrettini (9º del ranking ATP), aspirará a un sexto título en Wimbledon, donde disputará su séptima final.

En el torneo londinense encadenó una vigésima victoria consecutiva, después de sus títulos en 2018 y 2019 -en 2020 no se disputó por la pandemia del covid-19-.

Para Djokovic es además su 20º partido seguido ganando en un torneo de Grand Slam, tras sus títulos este año en el Abierto de Australia y en Roland Garros.

“El marcador (con una victoria en tres sets) no refleja la dificultad del partido. A él (Shapovalov) le ha faltado un poco de suerte en el primer set y ha sido mejor durante casi todo el segundo”, analizó el serbio de 34 años.

“Lo doy todo, sobre todo a estas alturas de un torneo así. Rendirse nunca es una opción”, señaló.

Shapovalov terminó abandonando la pista entre lágrimas de frustración, después de haber batallado en los tres sets y no haber tenido fortuna en el desenlace de ninguno de ellos.

En el ‘tie break’ del primer set, el tenis ultraofensivo y arriesgado del canadiense le pasó factura: tres errores y una doble falta en la bola de set, para dar la victoria en el parcial a Djokovic.

En los dos siguientes llegaron a 5-5, antes de que Djokovic consiguiera ganar a partir de ahí dos quiebres y llevarse ambos sets por 7-5.

#Wimbledon title No.6 is in reach.

Defending champion @DjokerNole is into his seventh final at The Championships with a straight sets victory over Denis Shapovalov pic.twitter.com/QpyX7Ho0eZ

— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021