El tenista chileno Tomás Barrios (210° de la ATP) exteriorizó su satisfacción por alcanzar este jueves su clasificación al cuadro principal del Abierto de Wimbledon, en lo que será su primera participación en un ‘Grande’.

La tercera raqueta nacional se metió en el main draw del más prestigioso torneo sobre césped al vencer en la última ronda de la qualy al polaco Kamil Majchrzak (105°), primer sembrado de la fase previa, por 6-4, 4-6, 7-6 (4) y 6-3.

“Fue el mejor partido de mi carrera, más allá del ranking, por las circunstancias de un rival que juega muy bien en pasto, fue un partido muy mental”, comenzó diciendo.

“El partido pasó por muchas etapas, en un momento comenzó a tirar desde el fondo, me puse nervioso en el segundo set y al final opté por jugar punto a punto, dejé de pensar en el marcador y en el momento. Empecé a hacer mi tenis y a disfrutar el momento”, agregó.

Además, el chillanejo contó que “muchas veces me preocupaba del partido, y terminaba jugando a no perder el tie-break. Ahora entro de manera agresiva para meter presión y he tenido un poco de suerte también”.

Finalmente, respecto a lo que será su estreno en el certamen londinense, el chileno dijo “que me toque el que me tenga que tocar. Voy a tener varios días de descanso, jugué tres partidos seguidos. Eso si que no me lo esperaba. El segundo día estaba muy cansado. Hace años que no jugaba en pasto y te duelen cosas distintas a un partido en arcilla”.

Para timbrar su boleto al cuadro principal de Wimbledon, Barrios debió vencer en la qualy al estadounidense Mitchell Krueger (195°), al francés Enzo Couacaud (166°) y hoy a Majchrzak.