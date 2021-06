Cristian Garin, número 23 de la ATP, se refirió a su victoria en cuatro sets ante el estadounidense Marcos Giron (84°), que le permitió meterse por primera vez en octavos de rival de Roland Garros, en donde enfrentará al ruso Daniil Medvedev (2°).

En conferencia de prensa, Garin afirmó que “jugué a muy buen nivel, siendo sólido, sin hacer nada raro, menos en el segundo set que tuve una baja y él fue mucho más agresivo”.

No obstante, la primera raqueta nacional señaló que “hoy jugué mucho mejor que en las rondas pasadas, hay que seguir mejorando porque aún no me encuentro como yo quiero”.

Además, el ‘Tanque’ fue consultado por las comparaciones con lo hecho por tenistas chilenos como Marcelo Ríos, Fernando González o Nicolás Massú.

Garin expresó que “he trabajado toda mi vida para estar aquí, tengo que jugar mejor. No me genera nada que me comparen, desde que tengo memoria me vienen comparando con los mejores de la historia del país, está de más pensar en eso”.

Por otra parte, se refirió a su próximo rival, el ruso Daniil Medvedev, a quien ya venció este año en los octavos de final del Masters 1.000 de Madrid.

“Creo que está bien que no le guste la tierra, pero es un jugadorazo. Ha tenido victorias muy buenas en esta superficie, voy a jugar contra el dos del mundo. Lo admiro, es un rival muy duro”, sentenció ‘Gago’.

El duelo entre Garin y Medvedev está pactado para este domingo 6 de junio, en horario por definir.