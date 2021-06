El suizo Roger Federer (8º en ranking ATP) se clasificó este jueves a tercera ronda de Roland Garros tras derrotar 6-2, 2-6, 7-6 (7/4), 6-2 al croata Marin Cilic, exnúmero 3 del mundo y actualmente 47º.

“Creo sinceramente que realicé un muy buen partido, me sorprendí un poco, no pensaba que pudiera jugar a este nivel durante dos horas y media contra Marin”, confesó Federer.

El suizo, con 20 títulos de Grand Slam en su palmarés, es el tenista de más edad de los 128 presentes en el cuadro final (39 años). Desde el Abierto de Australia no había participado en ningún Grand Slam, con una doble operación de rodilla entre medias, el año pasado.

“Tuve momentos muy buenos, especialmente en el tie-break, y serví muy bien para terminar, eso me demuestra que al menos me quedan reservas, me queda un poco de energía, es super importante para la confianza”, añadió.

Federer, ausente en la edición de 2020 del Grand Slam parisino, así como en 2018, 2017 y 2016, se enfrentará con el alemán Domimik Koepfer (59º) por un puesto en octavos de final.