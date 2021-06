Cristian Garin, 23° del ranking ATP y principal raqueta de nuestro país, avanzó este miércoles a la tercera ronda de Roland Garros tras un extenso partido contra el estadounidense Mackenzie McDonald (119°).

El ‘Tanque’ dio vuelta el encuentro de 4 horas con 15 minutos y, con parciales de 4-6, 4-6, 7-6 (7), 6-3 y 8-6, se metió en la fase de 32 mejores del Grand Slam parisino.

El maratónico duelo contó con una bulliciosa cantidad de chilenos que alentaron a Garin todo el partido, levantándolo en varios pasajes en que se vio superado por McDonald.

Sin embargo, ya en el quinto set, el juez de silla pidió a todos los fanáticos presentes en la cancha 14 de Roland Garros que se retiraran ya que, en pocos minutos, comenzaba el toque de queda en la capital francesa.

Varios guardias tuvieron que llegar al pequeño reducto para obligar a salir a los hinchas, que no querían perderse detalles del trascendental set.

Incluso, varios de ellos, ya fuera del complejo deportivo, se ubicaron arriba de rejas para seguir alentando con cánticos y gritos al ‘Tanque’.

Tras su victoria, Garin no se olvidó de los fanáticos y se acercó a ellos para agradecerles su acérrimo cariño, el que fue clave para vencer a McDonald.

Cabe señalar que que el próximo desafío del ‘Tanque’ será este viernes 4 de junio cuando, por la tercera ronda del Grand Slam francés, se mida al estadounidense Marcos Giron (84°).

Garin went over to the fence to greet his adoring, scofflaw public. #RG21 pic.twitter.com/79Op2pq6gh

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 2, 2021