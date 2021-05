El exnúmero uno del mundo, Marcelo Ríos, relató cómo fue su encuentro con el destacado golfista nacional, Joaquín Niemann, en Estados Unidos.

El ‘chino’ señaló que ambos viven a una distancia corta, y que tras unas conversaciones vía WhatsApp, Niemann lo invitó a presenciar uno de sus torneos.

“Conversaba harto con él por WhatsApp, y él vive en Jupiter, no muy lejos de donde vivo yo. Entonces, le dije que me invitara alguna vez que jugara cerca de acá. Y me llamó, me dijo que estaba jugando en Tampa y me preguntó si quería ir”, dijo en conversación con La Tercera.

Además, Ríos confesó que verlo jugar le recordó a él, por su forma de afrontar las competencias.

“Es la raja el pendejo. Su gente es a toda raja, su equipo… En lo que la rompe sí, y que me hace recordar mucho a mí, es que el pendejo es demasiado relajado. Lo fui a ver contra Dustin Johnson y Justin Thomas, que son el número 1 y 2 del mundo, y los dos días hizo mejor score que ellos. La manera de ser de él, de ser muy relajado… La tiene tan clara y confía tanto en él… Estaba jugando con el número uno y dos del mundo y él iba bostezando., agregó.

“Él vive su mundo y en el mundo en que vive lo hace la raja y la cagó. Si está en ese nivel, con esa edad, y puede competir con los mejores del mundo, es porque tiene un don y ojalá nunca lo pierda. Esa facilidad, esa confianza que se tiene… Fuera de la cancha, es un niño. Yo lo pasé la raja con él. El día antes del torneo fui a comer con él y me entretuve mucho, y eso que tiene la mitad de mi edad. Conversamos de tú a tú. Es un pendejo la raja, muy ubicado, muy simpático. Fue una bonita experiencia”, cerró.