El francés Benoit Paire (35°) quedó eliminado este lunes en el Masters 1000 de Roma, luego de caer por 6-4 y 6-3 ante el italiano Stefano Travaglia (69°).

Pero el galo no fue noticia por su derrota. Y es que nuevamente, fiel a su estilo, el 35° del mundo provocó una polémica tras una discusión con el juez Carlos Bernardes.

Luego de que le marcaran mala una pelota, Paire empezó a discutir con el umpire y, convencido de que la bola había picado dentro de la cancha, se dirigió hacia su banca.

Allí, sacó desde el bolso su teléfono celular y comenzó a sacar fotos en el lugar donde había caído la pelota con la intención de mostrárselas al juez para demostrar que tenía razón.

Al ver esto, Bernardes le llamó la atención y lo amenazó con una sanción. “No me puedes hacer una multa. ¿Cuánto es? Yo lo pago”, respondió Paire. “Si esa pelota ha sido fuera, me tiro desde lo alto del estadio”, agregó el francés.

Tras cartón, el galo recibió un warning y siguió adelante con el partido que, para su mala suerte, acabó en derrota.

📸 It's all about the angles…#IBI21 pic.twitter.com/I2bVyXZSkQ

— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2021