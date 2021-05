Este jueves Cristian Garin logró igualar su mejor victoria como profesional al vencer al número 3 del mundo, Daniil Medvedev, en el ATP Masters 1.000 de Madrid.

El chileno se quedó con el partido por 6-4, 6-7 y 6-1 en un gran encuentro del tenista nacional, que demostró por qué es uno de los jugadores más difíciles del circuito en tierra batida.

En el tercer set Garin logró quebrar dos veces el servicio de Medvedev para vencer por 6-1 y meterse en los cuartos de final.

En el último punto el chileno se vio beneficiado por un desvío en la red luego de un revés de Daniil Medvedev. Finalmente la pelota se fue ancha y Garin celebró.

Ahora, espera por rival entre Matteo Berrettini y Federico Delbonis en cuartos de final en la capital española.

He's done it! 🇨🇱@Garin_Cris equals the biggest win of his career, taking out world No.3 Medvedev 6-4 6-7(2) 6-1 in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/mCNishqndp

— Tennis TV (@TennisTV) May 6, 2021