Nicolás Jarry perdió este lunes la final del Challenger de Salinas II en Ecuador ante el local Emilio Gómez. Si bien el último partido del torneo comenzó el domingo, este lunes se terminó ya que ayer se debió suspender cuando el partido estaba 3-3 en el tercer set.

En este último set, el chileno tuvo dos airados reclamos a la jueza de silla en los pocos games que quedaban por jugar este lunes.

La gota que rebalsó el vaso para el chileno fue cuando iban 4-4 y Gómez servía. Con el marcador 0-15, el chileno hasta celebró lo que significaba el 0-30, lo que según el chileno fue una pelota ancha.

Se sorprendió cuando la jueza de silla cantó el punto como bueno. “¡No no no no! ¡Dale, por favor!”, gritó el tenista nacional. “Ya llevai’ 2”, le recordó a la jueza.

Es que en el game anterior también habían tenido un problema. Iba 40-15 ganando Jarry y en su primer saque, la autoridad la marcó como ancha. El chileno había celebrado y hasta se estaba desprendiendo de las pelotas que todavía tenía en su poder. Finalmente Jarry ganó ese juego para quedar 4-4.

En el juego de este segundo altercado, Emilio Gómez ganó su servicio y luego quebró el de Jarry para quedarse con el partido y el torneo por 4-6,7-6 y 6-4.