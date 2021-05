La polaca Iga Swiatek, vigente campeona de Roland Garros, que avanzó a los octavos de final del torneo de Madrid al ganar a la alemana Laura Siegemund por un doble 6-3, se unió a la campaña de varios tenistas de la ATP y la WTA contra la violencia de género.

El pasado jueves trece tenistas del circuito masculino y femenino hicieron pública su colaboración con la Fundación Mutua Madrileña en la campaña de sensibilización contra el maltrato. Swiatek se sumó a la causa.

“Probablemente recibo mensajes de abuso en las redes sociales, pero no los leo porque suelo ir a la otra bandeja de entrada que hay en mis cuentas de las redes sociales”, expresó la tenista.

“Pero sé que el problema existe y creo que es bueno que muestren a todo el mundo que el problema existe y que debemos cambiar eso”, añadió.

En la misma línea, la 17 del mundo afirmó que “creo que se necesita mucho apoyo para hacer un cambio, mucho aprendizaje”.

La campaña de la fundación tiene como frase principal el “NO”. “Cuando se trata del maltrato solo conocemos una palabra: No más insultos, no más humillaciones, no más golpes”.