El tenista nacional, Cristian Garin, entregó sus impresiones tras despedirse este viernes del ATP 250 de Estoril, luego de caer en tres sets ante el británico Cameron Norrie, 50 del listado mundial.

“Creo que jugué muy mal. Estuve todo el partido con muy malas sensaciones. En ningún momento me pude soltar. No me sentí bien, ni siquiera en el primer set, en el que saqué bien”, dijo.

El ‘tanque’ fue más allá y lanzó una fuerte autocrítica sobre su juego, señalando que sus entrenamientos no están dando resultados

“No estoy jugando bien hace mucho tiempo. Entreno todos los días, me sacrifico muchísimo, pero no se da lo que quiero”, reveló.

“Sigo con inestabilidad en mi juego, sin encontrarlo. Estoy un poco preocupado por eso, y a veces da lástima ver los resultados. Pero hay cosas positivas y hay que seguir… Estoy haciendo todo lo posible para sentirme bien y no se ha dado”, cerró.