Novak Djokovic fue noticia estos últimos días tras su renuncia del Master de Miami. El tenista argumentó que su principal razón para tomar esta decisión es que necesita pasar más tiempo con su familia y “encontrar el equilibrio”.

Una decisión que se enmarca en el escándalo que ha vivido Serbia esta semana, tras una sorpresiva información de la revista de ese país, Svet&Scandal.

La revista reveló en su portada de la semana pasada, que a la reconocida modelo de Serbia, Natalija Scekic, se le ofreció una importante suma de dinero para acostarse con ‘Nole’, grabar todo y posteriormente, publicar el material a la luz pública.

Fue la propia modelo la que dio a conocer este oscuro acuerdo, en donde se le ofrecía una suma cercana a los 60.000 euros.

“Es cierto que un tipo me contactó. Le conozco de la ciudad y le consideraba serio. Conozco sus trabajos. Cuando me pidió una cita, pensé que era para un asunto comercial. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, vi que no tenía nada que ver con mi vida”, contó Natalija.

La modelo también contó detalles de esa reunión a la revista, asegurando que “pensé que se trataba de una cámara oculta cuando me dijo que tenía que seducir a Novak y grabarle. Me dijo que podía conseguir unos 60.000 euros por eso y un viaje adonde yo quisiera. Me sentí muy ofendida y humillada”.

“Espero que no haya encontrado una chica que quiera hacer eso porque no es justo para Novak. Es nuestro mejor embajador, un hombre ejemplar y de familia”, finalizó Natalija Scekic, quien además señaló que la persona que la contactó era de nacionalidad inglesa.

Actualmente, Novak Djokovic está ubicado, cómodamente, en el primer lugar del ranking ATP y se espera que su regreso a las canchas se dé en el Master 1.000 de Montecarlo entre el 10 y 18 de abril.