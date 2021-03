Una insólita situación se vivió este jueves en el Challenger 80 de Santiago, torneo que se disputa en el Club Manquehue y que este viernes conoció a sus semifinalistas.

Pero en la ronda de octavos de final, el eslovaco Andrej Martin (106°) protagonizó una peligrosa pataleta en la que golpeó sus raquetas durante su partido contra el peruano Juan Pablo Varillas (162°).

Primero, cuando el marcador quedó 5-3 a favor del sudamericano en el primer set, el europeo lanzó su raqueta fuertemente hacia las bancas, poniendo en riesgo a los peloteros y el propio umpire.

Luego, en la tercera y definitiva manga, Martin repitió su antideportiva acción, aunque esta vez fue más allá… literalmente.

Tras caer por 4-6 en el tercer el eslovaco lanzó su raqueta con más fuerza y hacia la cancha continúa, descolocando a su rival y al juez de silla.

Finalmente, vale mencionar, Varillas -quien hoy eliminó a Nicolás Jarry en cuartos de final- venció a Martin por 6-4, 6-7 y 6-4.

Martin with another racquet throw… I'm lost for words, seriously. Awful. https://t.co/Js8sWTqZmQ pic.twitter.com/81yZiwTEQa

— Alex | Tennis 🎾 (@Alex_Boroch) March 18, 2021